NVIDIA (輝達)今天再發布最新技術消息，《虹彩六號：圍攻行動》的玩家可以開始體驗NVIDIA Reflex，使用GeForce 10系列或更新版本GPU的《虹彩六號：圍攻行動》玩家，現在可以下載公測伺服器並運行Vulkan版本，可以在遊戲正式加入NVIDIA Reflex前搶先體驗。只要進入顯示選項功能表，啟用NVIDIA Reflex Low Latency功能即可。使用NVIDIA Reflex便能大幅降低系統延遲情況，讓玩家更容易瞄準敵人，同時提高電腦的反應速度。

扣動扳機的瞬間只要多猶豫零點幾秒，便足以決定這場交戰的勝負，因此降低系統的延遲對《虹彩六號：圍攻行動》的玩家來說簡直是一大亮點。《虹彩六號：圍攻行動》即將推出一款新的次要武器Gonne-6。這把單發次要武器可以摧毀任何防彈裝置，並為玩家增加一個額外的裝備選項，開啟了新的戰術可能性。首個版本的Gonne-6將在「腥紅劫案」測試伺服器上提供給幹員Glaz、Dokkaebi、Lion、Finka、Gridlock、Amaru、Iana和Zero。

NVIDIA(輝達)表示，我們打造出NVIDIA Reflex延遲分析工具。現在使用顯示器及滑鼠內建的硬體和軟體，就能輕鬆測量系統延遲情況，讓玩家們可以調整到最佳的設定值，以獲得最迅速的反應速度。同時，NVIDIA亦宣布華碩(2357)ASUS ROG SWIFT 360Hz PG259QNR顯示器現已上市，而MSI微星(2377)Clutch GM41電競滑鼠也加入Reflex延遲分析工具產品系列。

(時報資訊)