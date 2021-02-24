電池模組廠—新普(6121)旗下小金雞AES-KY(6781)受惠於電動兩輪車及大型資料中心備援電池需求強勁，訂單能見度已達7月，AES-KY總經理宋維哲表示，由於歐美電動兩輪車持續快速成長，且資料中心進入收割期，今年營運看起來很樂觀；美系外資預期AES-KY上市可望成為新普科股價催化劑，給予新普科目標價430元。

新普科站穩IT電池模組領域後，挾著長期耕耘IT鋰電池產業技術優勢，7年前開始跨入電動兩輪車等非IT領域，並於前年順利切入大型資料庫中心工業儲能市場，隨著電動兩輪車及BBU布局效益顯現，新普科於2020年正式成立AES-KY，AES-KY也將於3月下旬正式掛牌上市。

AES-KY主要業務為研發與製造高功率鋰電池模組，產品應用包含：輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組，目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著BBU今年可望有新客戶加入，AES-KY預估，今年BBU佔營收比重可望突破10%，公司亦積極搶進四輪電動車領域，目前與知名車廠合作中，希望3年後能有成果。

受惠於電動兩輪車需求強勁及大型資料中心備援電池出貨放量，AES-KY自結2020年前3季合併營收為39.5億元，年成長19%，每股盈餘為7.52元，其中去年第3季合併營收為19.12億元，年成長46%，單季每股盈餘達4.34元，由於去年第4季業績與第3季差不多，法人預估，AES-KY去年合併營收可望上看58億元，全年每股盈餘可望達11.5元到12元。

AES-KY自結1月合併營收達7.34億元，年成長27.72%，宋維哲表示，目前訂單能見度已達7月，由於歐美電動兩輪車持續快速成長，且資料中心進入收割期，今年營運看起來很樂觀，成長幅度應該不會低於去年；法人預估，AES-KY今年營運可望較去年成長20%到30%。

在新普科部分，儘管進入傳統淡季，且半導體元件等供不應求未解，NB、電動自行車及資料庫中心備援電池(BBU)需求強勁，新普科1月合併營收為78.65億元，年增64.33%，創下歷年同月新高；由於全球新冠肺炎疫情至今未止，遠距生活相關需求延續，目前新普科各產品線訂單強勁，新普科第1季營運可望優於去年同期，今年上半年業績亦不看淡。

美系外資最新報告看好AES-KY前景及居家工作需求，將新普科2020/2021/2022年EPS預估提高2%/7%/6%，預期新普科在非IT領域進展將帶來更多利潤，AES-KY上市IPO將成為新普科股價催化劑，重申「買進」評等，目標價430元。

(時報資訊)