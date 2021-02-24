冠軍(1806)大陸昆山廠拆遷預計獲利約2.49億人民幣，將在今年第3季開始入帳，每股將貢獻2.47元左右，今日股價開高後，多頭追價意願不強，盤中勉強守在平盤上方。

冠軍指出，大陸昆山廠土地廠房使用已停產多年以營運總部為主，因當地政府(高新區)土地政策規劃所需，在今年1月30日已與昆山高新區簽訂拆遷協議。預計獲利人民幣2.49億(約台幣10.7億)，昆山營運總部將移至鄰近辦公樓。將以此一資金償還大陸貸款以節省利息支出及部分資金返還台灣母公司貸款進而充實台灣營運擴充的需要。

台灣陶瓷公會推動反傾銷案成立，希望能遏止其他進口國以低價傾銷台灣因而造成國內產業實質損害及阻礙，目前此案持續調查中。冠軍期望因反傾銷成立及課徵適當稅負後，磁磚供應市場能有所整頓後將有助國內磁磚業者營運表現。

冠軍計劃在今年首季底引進以安心居品牌引進木質地板SPC、VSPC產品新業務，並透過既有的九大經銷商通路銷售，盼能進一步擴大市占率。

(時報資訊)