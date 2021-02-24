美系外資出具最新報告，認為ABF載板價格上半年持續看漲，看好IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)在主要供應商中處於最有利位置，除維持「買進」評等、將目標價自270元一舉調升至420元，並將南電納入「強力買進股」名單。

在外資按讚並納入「強烈買進股」名單激勵下，南電今（24）日股價開高3.85％後放量強彈、早盤直攻漲停價314.5元，創2006年6月初以來14年8個月新高。雖然隨後調節賣壓湧現而打開，截至11點5分仍維持逾8.5％漲幅。不過，三大法人本周迄今賣超3518張。

美系外資出具最新報告，指出ABF載板供給持續吃緊，帶動平均價格（ASP）上漲。在這波價格上漲趨勢中，南電由於客戶組成及上升趨勢中穩健的營運執行紀錄，在主要ABF載板供應商中處於最有利位置。

美系外資預期，ABF載板價格今明2年將分別上漲15％、10％，將帶動南電營收分別成長10％、17％。隨著價格及規模同步轉佳，帶動毛利率及營益率提升，可望帶動南電獲利強勁成長、股東權益報酬率（ROE）顯著回升。

美系外資認為，ABF載板價格自首季起持續看漲，且5G、雲端、AI應用及先進封裝消耗更多ABF載板產能，ABF載板未來3～4年結構性供需前景良好，將南電今明2年每股盈餘（EPS）分別調升33％、54％，

受惠ABF載板需求成長支撐，南電獲利表現穩健回升，帶動股價去年8月迄今已大漲1.5倍，遠高於台股加權指數的30％。不過，美系外資認為，上半年ABF載板價格看漲、高階晶片在伺服器的滲透率提升，可望提升南電淨利率，成為推動股價上漲的主要催化劑。

美系外資看好南電2021～2023年每股盈餘年複合成長率（CAGR）將超過50％，股東權益報酬率至2023年可望達35.5％，維持「買進」評等、將目標價自270元一舉調升至420元，並將南電納入「強力買進股」名單。

(時報資訊)