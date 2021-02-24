航母預警機空警-600

隨著官方證實，航母預警機空警-600正在試飛，有愈來愈強烈的跡象顯示，中方的下一艘航母將安裝電磁彈射器。

中國大陸官媒央視周末在報導中證實，中方自製的第一款固定翼預警機空警-600已於1月底時在西安試飛。而《南華早報》（South China Morning Post）23日指出，空警-600雖然是針對航母設計，但由於重量和渦槳發動機使它沒有噴射戰機那麼有力，因此需要彈射器助飛。

雖然中方已有「遼寧」和「山東」兩艘航母服役，但它們採用的都是滑躍起飛式甲板。第3艘航母正在上海江南造船廠建造，儘管官方並未證實相關設計，但公開衛星影像顯示，它會遠比前兩艘解放軍航母大。

中方在打造新航母時，也正在研製空警-600，而採用彈射起飛系統，意味他們在艦載機起飛技術上有了重大的進展。而美國擁有世上最先進的航母，它們全採核動力，並都安裝了艦載機彈射系統。

航母預警機空警-600

香港軍事評論員宋忠平說，空警-600更促使各方推測，解放軍下一艘航母將採傳統動力，但會安裝電磁彈射系統。他指出，軍備的研究與發展理應是同步的，而放著研製好的裝備閒置不用，令人難以想像。此外，他說，在新航母運作前，空警-600將利用陸上彈射器進行測試。

另一方面，消息人士透露，中方的第4艘航母將會在今年稍後開建。目前解放軍航母上只有直升機負責監視，而像空警-600這樣的固定翼飛機航程較長，也能裝載更多較精良的裝備，得以大大擴增航母打擊群的戰力。

央視引述軍事評論員宋心之的話說，像空警-600這種中型雙發預警機相當於美國E-2「鷹眼」（Hawkeye），跑道不夠長，是沒有法從滑躍甲板上起飛的，而必須依靠彈射，在比「遼寧」和「山東」都大的航母上起飛。

(中時新聞網)