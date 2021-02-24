台鐵台東海端站工程車23日上午意外撞上鐵軌上維修的工人，造成2死1傷慘劇，駕駛是否有接獲施工通知，以及受重傷的王姓瞭望員是否也參與施工，都是檢察官列為調查的重點。

台鐵局台東海端火車站附近進行鐵道維修工作，發生維修工程車撞上在鐵道上的工人，導致2死1傷。其中受傷的王姓工人，填寫的資料是瞭望員，其職責為緊盯火車，為何卻被火車撞上？及當時王姓瞭望員是否也跟另2名死者一起工作？這些疑點均有待釐清。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，王姓工人目前重傷治療中，無法製作筆錄。

曾在南迴鐵路電氣化工程中擔任瞭望員的黃月春說，通常施工現場兩邊都會有瞭望員，瞭望員的眼睛要緊盯著遠方，看到火車出現時就要按喇叭示警，絲毫不能鬆懈，而且通常瞭望員距離施工人員約50公尺，絕對不能一起工作。

另外，駕駛工程車的陳姓司機員在檢察官偵訊時表示，他當時是在進行駕駛訓練，因未接獲這路線有施工通知，致撞擊鐵道上施工人員。

對此，曾揚嶺表示還要調閱相關資料，不排除會約談相關人員。

(中時 )