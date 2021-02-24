澎湃新聞網24日報導，今天年大陸全國兩會召開在即。香港民主建港協進聯盟（民建聯）的港區全國人大代表、政協委員，今年擬提交22項建議和提案，其中以建議「便利港澳居民為購房目的跨境轉入資金」最受矚目。

具體內容為，在粵港澳大灣區先行先試以下政策：容許港澳居民在大陸銀行設立購房專用帳戶，只供支付房款之用。允許提前進行結匯，只要帳戶持有人出示一手商品房「認購協議」或二手房買賣合同及正式查冊結果，即可辦理結匯，金額不超過協議所訂的購買總價，購房資金只可轉入開發商或賣方確認的收款帳戶。為鼓勵銀行辦理有關的結匯業務，應容許銀行適當收費。

民建聯代表委員進一步解釋，長遠而言，應取消香港居民購房結匯須先獲審批的規定，容許購房專用帳戶持有人先行將帳戶內資金兌換為人民幣，或動用帳戶內的離岸人民幣，直接轉入開發商或二手房賣家的帳戶作為購房之用。

報導稱，近幾年來，大陸中央和香港陸續公布多項舉措促進粵港澳大灣區的進一步融合。

2019年11月，香港特首林鄭月娥公布了16項普及惠民及便利香港專業界別到大灣區發展的政策措施，其中，最引人關注的是港人在粵港澳大灣區購房享有當地居民同等待遇。

澎湃新聞報導，民建聯代表委員也在2020年全國兩會期間，提出兩個關於房地產的建議，分別為「建立大灣區統一房地產資訊平台」和「進一步加強對房地產仲介行為監管」。

(中時 )