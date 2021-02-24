隨著數位科技與社群蓬勃發展，近年名人隱私常因此走漏，有被動遭到駭客侵權導致私密照走漏者，但莫忘還有一群人是玩社群粗心大意，自己外洩了春光，青少年電影《辣妹過招》中的電眼男星強納森班奈(Jonathan Bennett)，近日就發生慘劇，本想跟粉絲分享早晨悠閒時光，結果竟意外大露鳥，還被拿來跟美國隊長先前的大鵰照比較。

美國男星強納森班奈今年39歲，而他最知名的作品，是2004年與小天后琳賽蘿涵合作青春電影《辣妹過招》，在其中飾演校草男主角，電影中的他身材高挑，留著一頭濃密棕金髮，一雙琥珀色電眼洋溢著光芒，陽光花美男形象收服許多女性影迷的心，是當代少女們的夢中情人。

強納森班奈手滑貼出露鳥照，被拿來跟「美國隊長」克里斯伊凡比較。(翻攝自推特)

而強納森班奈也跟多數好萊塢明星一樣，樂於透過社群跟粉絲互動，尤其新冠肺炎爆發後，歐美疫情嚴重，演藝圈拍攝工作幾乎停擺，強納森因此更頻繁更新IG，分享自己的防疫時光，沒想到因為手滑出事。

強納森前天(2/22)在IG現實動態貼出一張日常照，是他躺在游泳池畔，手上拿了杯濃縮咖啡，正享受著早晨的陽光，不料手上的小玻璃杯乾淨得光可鑑人，鏡面反射出強納森拍照當下一絲不掛在裸曬，光溜溜下半身無遮擋見客，雖然他很快就發現並且刪除了該照片，但養眼露鳥照早就被網友們截圖保存，被放上推特後瘋傳，引爆熱議，眾人不禁想起去年也手滑露鳥的「美國隊長」克里斯伊凡，還說強納森的下身也很「雄偉」，不比美國隊長遜色。

(中時新聞網)