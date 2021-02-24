40歲名模隋棠和老公Tony2015年結婚，育有大兒子Max、二女兒Lucy、和小兒子Olie，一家五口十分圓滿幸福，今(24日)凌晨她自曝兒子Max其實是高敏感兒童，常注意到大人不一定發現的事，造成家長若沒注意到他在意的地方便會情緒激動，先前隋棠和Tony常因此束手沒輒甚至情緒失控，Tony曾氣到撂話：「我無法忍受他了，交給妳（隋棠）好嗎」，隨即離開現場，幸好夫妻倆決定正面解決問題，才克服難題。

隋棠今發文認有個高度敏感的小孩就是Max，所謂的高度敏感指的是心思細膩，比一般人容易發現生活中的細節、情緒變化和表情等，「Max最明顯的是在於他的貼心，像是他永遠是家裡頭第一個發現我換了髮型的人，像是他會躡手躡腳幫在房間裡睡著的我關燈關門，甚至，他能夠輕易察覺我的心情。」

隋棠跟老公育有2兒1女。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

但凡事都有正反兩面，隋棠說，高敏感孩子容易產生的問題是情緒強烈，「尤其如果我們不小心忽略了他在意的地方，他會非常生氣，或是當他無法做到他對自己的期望，就會出現很大的挫敗感。」因此隋棠跟老公在和Max相處時花了很多時間摸索，先前也常常犯錯，不僅沒控制好情緒，還忽略兒子大哭背後其實是想要人溫柔安慰對待，「最明顯的就是從他還很小到現在五歲了，每次幫他拿下要掉落的眼睫毛讓他許願，他都是同一個願望：『希望媽媽永遠愛我。』」，而這願望往往令隋棠聽了很心疼。

隋棠跟老公育有2兒1女。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠說，老公Tony過去常因此被Max惹毛，甚至理智線斷裂，從前的他會臉黑，丟下一句：「我無法忍受他了，交給妳好嗎」，逃避跟Max相處，但有天Tony打了電話給隋棠的婆婆賴佩霞，希望從賴佩霞擅長的心靈教育解決跟Max相處的困境。Tony風雨無阻地去諮詢了數周後，有天隋棠發現Tony在兒子情緒爆發時不再跟著爆走，「相反的，他開始平穩、溫柔的陪著Max一起去瞭解和感受那些情緒，就是那麼單純的⋯⋯陪著他一起承受。」

隋棠表示：「不知為何，我肩頭上的壓力，也隨著他們父子關係的這些改變，消弭了大半⋯覺得，能被真正的看見、瞭解、和接納，是多麼的不容易，又是多麼的美好啊」，見此，網友說：「高敏感孩子若遇見不夠敏銳的父母，會非常辛苦。因為孩子的高敏感父母無法同理，例如只覺得愛哭愛鬧愛搞情緒，卻不知道孩子竟是感官發達、情感豐富，感受到比常人來得更多」、「有能理解並接納自己的爸媽，孩子很幸福」、「我自己就是高敏感人，這一路上跌跌撞撞沒有人理解，終於我學會安撫自己、同理自己、接受自己，現在我也能運用我的高敏感去理解我的孩子，這應該是高敏感唯一的優勢了」、「感謝孩子讓我們成長，改變真的不容易，一起加油。感謝妳的分享」。

(中時新聞網)