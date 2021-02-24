中國大陸有阿里巴巴經營的淘寶、天貓，與京東、小紅書等知名電子商務平台，但根據UNCTAD(聯合國貿易和發展會議)上周公布去年B2C(企業對客戶)電商指數中只排全球第55，引發網路熱議，有大陸網民稱，這是以2000年的思路、1990年的指標，做了2020年排名。

UNCTAD指數評估基準包括網際網路滲透率、金融服務滲透率、網際網路服務安全性、UPU(萬國郵政聯盟)郵政可靠性，前10名經濟體依序是瑞士、荷蘭、丹麥、新加坡、英國、德國、芬蘭、愛爾蘭、挪威、香港，韓國、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、泰國分別名列第18、30、37、42，甚至伊朗第44、阿曼第54都優於中國大陸，這使大陸光看亞洲國家也僅不進前10名。

該指數由UNCTAD科技與物流部門編制，印度籍主管席里曼妮(Shamika N. Sirimanne)說：「各國電商領域差距仍然很大。即使是G20(註：20國集團，約占全球2/3人口、80%貿易額，與85% GDP)國家內，線上購物滲透率也從印度的3%到英國的87%不等。」

分析指出，大陸排名低，主要是網際網路滲透率、安全性分數較差，該指數並不考慮用戶數量與市場規模，讓許多大陸網民不服氣。不過物流巨頭順豐旗下的順風敦豪供應鏈公司港澳電商主管表示，排名低可能也是件好事，「因為這表明中國的電商領域仍有充足增漲空間，可能會提供更多商機。」

席里曼妮表示，全球B2C電商指數目的是要向各國政府強調包括電商領域在內的數位經濟重要性，尤其是在電商領域落後的國家應該加緊推動，才不會錯過發展機會。

(中時新聞網)