30歲女藝人梁云菲從《國光幫幫忙》出道，外型冷艷、身材惹火，被封「國光女神」，近日她首次在節目痛揭童年傷疤，自爆從小缺乏父母關懷，國中進入叛逆期開始逃家，卻接連遇到一連串悲慘事情，現場來賓及觀眾聽完都忍不住落淚，非常心疼她的遭遇。

梁云菲日前在節目《單身行不行》提到父親是法醫，母親是舞廳紅牌出身，她從小在高壓環境成長，被迫學很多才藝，小學6年級就補英文到半夜12點才回家，缺乏父母關懷的她很痛恨家庭，曾在日記寫下想拿刀殺死爸爸。

上了國中，梁云菲認識高中部學長，嚐到自由的滋味開始叛逆，國一翹家到男友家住，哪知父親帶著10幾個警察上門抓人，又請男警帶她去醫院驗性病、開避孕藥，冷酷的行為讓梁云菲很不解，「天啊！這些事情是由一個陌生男人、一個警察帶我去做，而不是我爸媽」二度逃家又被父親派少年隊抓走，甚至關進女子監獄，埋下更叛逆的因子，出獄後她偷走父親的10萬元從5樓徒手爬下再翹家，想不到第一天就被騙走全部的錢，只能流浪街頭。

恐怖的事來了，年僅14歲的梁云菲被小混混追求，本以為終於可以被照顧，想不到又是一場噩夢，被混混、一對夫妻的老公及老公的弟弟聯手灌醉，接著被3個男生輪流性侵，梁云菲痛苦的回憶：「重點是夫妻的老婆，她從頭到尾都在現場看」完事後那個老婆幫她洗澡，再把她丟到路邊，當天下著雨，梁云菲打赤腳在街頭亂逛，又被70歲阿伯騙上車，載到荒郊野外做出不堪的事情，主持人邱沁宜心疼的問為何不報警？梁云菲表示自己是失蹤人口，根本不敢報警，痛苦和委屈只能獨自吞，父母完全不知道。

歷經滄桑的梁云菲，對人生非常失望，返家後動了輕生念頭，把醫生開的藥一口氣吃完，到媽媽身旁睡覺，邊哭邊問：「為什麼你們要把我生下來？如果有來世，我不要當你的女兒，我恨你，我恨這個家」未料爸爸絲毫不緊張，僅淡淡的說：「你知道你吃這些藥不會死掉，只會讓你身體不好受，我也沒有辦法陪你去醫院，因為我陪你去醫院可能會上新聞，弄得更不好看，你等一下就自己叫計程車，我也不會幫你叫救護車」。

梁云菲聽完當場崩潰，歇斯底里地尖叫、亂抓，大吼：「你們為什麼要這樣對我？我只是想要你們關心我、抱抱我，連我現在就是要輕生了，你們還是用這種方式對待我！你覺得你是成功的爸爸嗎？我不覺得！」結果父親還是沒放軟，放話要斷絕父女關係，冷靜的走掉，讓梁云菲獨自去洗胃，媽媽隨後有趕到。

後來爸爸寫了一封信給她，「我在事業上的確是一個很成功的男人，你出去可以很驕傲地說梁成福是我爸爸，但我承認我是一個失敗的父親」梁云菲有感而發的認為爸爸知道自己有些缺失，礙於面子沒辦法講出口，才漸漸釋懷對父親的恨，找到溝通的方法，成功修補父女關係。

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(中時新聞網)