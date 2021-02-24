大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中表示，兩岸關係能否春暖花開，關鍵在於「九二共識」，而障礙並不在大陸這邊。

本報記者提問，但邱太三提到，陸方對「九二共識」有新的加註，據了解，邱太三指的是2019年1月2日習近平總書記提到的「一國兩制、台灣方案」，台灣方面要再做出衍生的空間，邱太三的意思是，相較於大陸的「一個中國」原則，台灣堅持「一中各表」的立場，要各表的空間已經很小。所以這些爭議要務實處理。

馬曉光回應，「你說的這位先生，刻意把『九二共識』和『一國兩制』混為一談。他不是不知道，而是故意扭曲、故意混淆、蓄意嫁接。」

馬曉光表示，大家知道，「一國兩制」是大陸方面提出的解決台灣問題的科學構想。「九二共識」是當前兩岸關係和平發展的前提基礎。把這兩者移花接木、混為一談，是民進黨當局妄圖否定「九二共識」、否定兩岸關係共同政治基礎的新花招。

(中時 )