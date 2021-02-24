【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

國民黨主席江啟臣今天和台北市長柯文哲同台出席論壇，藍白合引發關注。外界質疑江藉柯拉抬升聲量，柯文哲受訪表示，他的出發點很簡單，就是在議題上可以跟最大多數人合作；至於江上午稱希望2022台北市全面開戰，被問到2022藍白合作可能性，柯停頓4秒後說，「不用那麼嚴肅啦！輕鬆一點，Take it easy」。

國民黨今天舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，黨主席江啟臣與台北市長柯文哲同台與會，藍白合引發關注。

談到台北市議員李明賢說，台北市不是傳統藍大於綠，對藍委蔣萬安選舉沒有想像中的樂觀，需要藍白合作，柯今天出席被認為吃豆腐？柯文哲說，其實離選舉還早，台灣的選舉風向3個月就已經換來換去，每天認真過日子、快樂過日子，真的要選舉，最後半年差不多。

媒體追問，外界認為江啟臣藉由柯文哲在拉抬聲勢？柯文哲強調，對他來講，在議題上可以跟最大多數人合作，「對我來講，我的出發點是很簡單啦」。擔憂涉入國民黨主席之爭？柯文哲說，「也還好，不要老是想那麼多幹什麼，奇怪！」

至於江啟臣表示2022台北市全面開戰，未來還有合作可能性？柯停頓4秒後說「不用那麼嚴肅啦！輕鬆一點，take it easy！」，在台灣要嘛談選舉、要嘛談意識形態，奇怪！其實只要講民生議題，不分黨派，他都可以參加。

柯文哲參加論壇也被解讀裂解藍營？柯回應，像這就是想太多，「民眾黨裡面也是吵成一團」，人活在世界上，能不能建構一個比較和平的社會氛圍。若綠營找你論壇要談轉型正義嗎？柯回答，「都可以啊」，要講葉克膜（ECMO）、安寧療護等，「我題目很多都可以講」。

至於國民黨智庫副董事長連勝文反彈柯文哲出席論壇，柯文哲直言，這世界上有很多人，常常只能爭取大多數人的支持，沒辦法讓每個人都滿意，這也沒辦法。

(中時 )