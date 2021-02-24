為因應健保改革，健保署繼調高費率後，近期著手調整部分負擔的收取。健保署長李伯璋今透露，台灣有7成民眾拿藥、做檢查都不用花錢，為讓大家稍微有一點感覺，但負擔又不要過於沈重，300元的藥品擬酌收40元部分負擔，每多100元就多20元，最多收取200元。檢驗檢查費除了基本價，也可能依醫院層級收取費用。重大傷病免部分負擔則維持不變，相關方案還在等待衛福部核定。

李伯璋表示，有些人覺得部分負擔的推動會讓弱勢更弱勢，但健保署提出的方案屬於銅板價。目前國內有7成民眾（含慢籤）拿藥、做檢查都不用花錢。民眾有時候不一定需要看病，但卻會消耗醫療點數，點數一直上升，點值就會下降。假設今年藥費預算2000億，卻因為拿藥不用錢，用到2500億，多出來的500億要怎麼解決？廠商只好認了調整藥價，變成「一顆藥比一顆糖果」便宜的現象。

對於此次健保署提出的方案，李伯璋表示，藥品的部分上限不變，還是200元，但會就基本價做調整，檢驗檢查費也是。基本價的意思就是多少塊錢的範圍內酌收多少錢的部分負擔。以藥品來說，健保署希望300元的藥費收取40元基本價，超過300元則每多100元就多收取20元，但民眾負擔的上限仍是200元，因此就算藥費達1500元，民眾也仍然只要負擔200元。

檢驗檢查方面，李伯璋表示，健保署規劃2個方向，一個是收取基本價，另一個則是依據醫院的層級訂出一口價，意即基層診所多少錢、區域醫院多少錢等等，不過都不會很貴。至於慢籤取消免部分負擔，慢籤第1次會比照一般病人，第2次以後則沒有上限的管理，回到基本價的概念。目前相關方案已經送到衛福部，還在等待衛福部核定。

(中時 )