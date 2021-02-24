ESG逐漸成為新投資顯學，各投信公司亦將ESG概念的債券ETF列為發行首選，根據櫃檯買賣中心統計，自109年第3季迄今，櫃買中心已審查通過6檔債券ETF追蹤指數，其中有5檔是ESG債券指數。

根據研究機構指出重視永續概念且ESG評等較高的企業，通常財務體質較佳，氣候風險與社會風險較低，投資前景也相對樂觀，有助提升基金的債信品質，有機會為投資人創造更佳的報酬。投資大眾也可將ESG相關概念債券ETF納入資產配置，透過投資發揮影響力，促使企業善盡ESG，進而達到永續經營的願景。

櫃買中心表示，經統計，自109年第3季迄今已審查通過6檔債券ETF追蹤指數，其中有5檔是ESG債券指數，顯見各投信公司目前已將ESG概念之債券ETF列為發行首選，其中「中信ESG投資級債」及「中信低碳新興債」已於110年2月4日在櫃買市場掛牌交易，提供給投資人指數化投資產品的新選擇。

截至110年2月23日止，櫃買市場已有93檔債券ETF掛牌交易，整體上櫃債券ETF資產規模達1兆1033億元。

(時報資訊)