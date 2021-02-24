24日日股走弱，因受到那斯達克下跌影響所致。市場拿晶片類股開刀，獲利了結下相關族群疲弱表態。不過，先前被棄養的百貨與鐵路股卻逆勢走高。日經225指數早盤收29,923.82點，下跌232.21點，跌幅0.77%。東證股價指數早盤暫收1,921.16點，下跌17.19點，跌幅0.89%。

Resona資產管理表示，隔夜美國漲跌步調不一，缺乏一致性下，日股投資人變得擔憂謹慎。隨著全球疫苗接種率逐步增加，先前一些疫情受害股，又重回市場懷抱。

美股三大指數中，唯一走跌的是那斯達克，至於標普500與道瓊最後收盤時，都能由黑翻紅。

日本晶片股攜手電子股走跌，日本電產(Nidec)跌4.3％，村田製作所(Murata Manufacturing)跌4.05％，信越化學(Shin-Etsu Chemical)跌3.44％，東京威力科創(Tokyo Electron)跌1.81％。

不過，百貨業者卻逆勢上漲，日經指數中表現最優異的為J. Front Retailing，漲幅為5.85％。其次是伊勢丹三越控股（Isetan Mitsukoshi Holdings），漲5.74％，還有高島屋（Takashimaya）漲5.7％。

據日本當地媒體報導，隨著每日新確診者慢慢減少，大阪市等西部主要城市也要求儘早解除緊急狀態，因此激勵鐵路與航空類股上漲。日航（Japan Airlines）漲4.68％，ANA航空漲3.25％。儘管行駛東京與大阪間的新幹線業績，2020財年可能會擴大虧損，但東日本旅客鐵道(East Japan Railway)還是漲1.8％。

在東證股價指數前30強中，漲幅最大為三井物產(Mitsui＆Co)，漲2.69％，其次是日立(Hitachi)，上漲2.53％。

至於表現欠佳者為豪雅(Hoya)下跌5.44％，其次是基恩斯(Keyence)，下跌4.65％。

(時報資訊)