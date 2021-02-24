國民黨智庫舉辦「願景台灣2030」論壇，討論台灣年輕人的未來以及世代正義問題。國民黨主席江啟臣在結論時認為，政府在推出政策時都有各種評估，卻沒有所謂世代正義的評估，將來應該把這樣的觀念也納入其中才對。

論壇邀請台北市長柯文哲以及學者專家與青年世代對談，再進行最後一階段討論時，柯文哲因有行程先離開。不過在場學生也與學者專家有相當熱烈討論。

文化大學勞動暨人力資源學系副教授辛炳隆認為，許多產業有高薪但是卻有缺工的問題，顯示很多年輕人低薪問題在於年輕人自己選擇低薪工作。此言也引發在場青年討論，有青年認為是社會讓年輕人沒什麼選擇，並不是想做什麼就能做什麼。也有青年批評政府把資源都為了選舉拿去補貼老人，資源分配上沒替年輕人著想。

辛炳隆說，理想狀態下他也希望年輕人是用興趣找工作，但現況下是他會建議應該用「工作去養你的興趣」，年輕人選擇工作時要思考將來想要的生活是什麼，十年、二十年後的薪資走向如何，來回推選擇現在的工作。

辛炳隆也觀察到年輕人儲蓄問題，雖然薪水不高，但消費力卻很強，年輕人沒什麼儲蓄，代表對未來的失望，所以都活在當下，將來老年的經濟狀況會成為問題。有些年輕人現在靠勞力賺快錢，但將來四五十歲還能這樣嗎？台灣經濟快速成長的時代已經過去，年輕世代確實辛苦，但還是有機會，看能不能發覺。

江啟臣表示，世代正義不該只是政治口號，應該是生活實踐，只有把公平正義做到互信基礎，否則就會容易產生衝突對立，不管是政府或是大型企業都應該放在相關經營理念中。

江啟臣也提到，在建構政府政策裡面，過去都要做財務成本評估、可行性評估、環境影響評估，卻沒有世代正義的概念，應該要有一套這樣的標準出來，這樣政府在擬定政策時，立法單位在監督時，也可以參考指標，來檢驗政策。

江啟臣最後強調，政府應該扮演世代橋樑，不要利用世代矛盾變成對立，從中獲取政治利益，這是非常不可取的一件事。他也呼籲政府要有能力把餅做大，房價、物價漲就是薪水不漲，這涉及到台灣產業發展問題。

(中時 )