今年3月8日到12日要在卡達首都杜哈舉辦的沙灘排球世界巡迴賽，因為當地國情、信仰因素規定女子選手必須穿著襯衫、長褲參賽，不得以平時的兩截式比基尼裝束上陣，引起選手反彈、揚言抵制不參加，最終大會表示不會再有限制，女選手可以穿比基尼競賽。

實力出色的德國組合柏格（Karla Borger）／蘇德（Julia Sude）接受電台訪問時表示，雖然樂於尊重各國不同風土民情，但比基尼是她們工作時的服裝，卻被禁止穿以往的工作服進行比賽，打算抵制不參賽，在眾多選手反彈聲浪下，世界排球總會（FIVB）和卡達排球協會（QVA）當地時間周二發表解禁聲明，女選手可以穿著比基尼展現沙排球技。

選手認為，除了比基尼一直都是沙排的特色，卡達當地炎熱的天氣更是無法如原本要求的穿襯衫、長褲比賽，聲明稿提到：「FIVB強烈相信女子沙灘排球身為一種運動競賽項目，應該是要著重在選手表現和努力，而非她們身上的服裝。因此，在杜哈比賽期間，選手也該穿著標準服裝比賽，她們也可以這麼做。FIVB和QVA會合力歡迎大家參賽，並提供安全又完善的比賽，讓選手可以盡情展現最佳球技。」

卡達排球協會也表示：「這項沙灘排球賽我們不會再要求選手應該穿什麼服裝。」

(中時 )