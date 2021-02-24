大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

大陸日前加入世界衛生組織的「新冠肺炎疫苗實施計畫」(COVAX)，並提供1000萬劑疫苗。大陸國台辦發言人馬曉光今天（24日）在例行記者會中表示，這一計畫惠及範圍包括台灣地區，但民進黨當局某些人棄台灣民眾健康福祉於不顧，編造各種荒誕理由拒絕大陸疫苗，完全是政治心魔作祟。

針對未來兩岸疫苗的合作是否存在可能？大陸會不會向台灣地區提供疫苗？馬曉光表示，大陸高度重視和關心台灣民眾的健康權益。大家也看到，大陸已就此做了很多努力。

馬曉光表示，一是，在大陸生活、工作、學習的台胞，可以像大陸民眾一樣，在自願的原則下接種大陸疫苗。此外，大陸向世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計畫」提供1000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍包括台灣地區。

馬曉光表示，二是，大陸的各駐外使領館，也在為當地中國公民在海外接種疫苗提供協助，其中包括海外台胞。可以說，大陸的努力和關心是全方位的。當前台灣能不能使用大陸疫苗，障礙、癥結都不在大陸。

對於陸製國產疫苗，衛福部長陳時中態度反覆，先是說相關實驗數據資料不完整，所以不考慮；之後又說如果疫苗特別好，台灣民眾信任的話，沒有必要一定要排除。大陸國台辦發言人馬曉光今天(24日)在例行記者會表示，陸製疫苗已在世界上許多國家得到使用，事實勝於雄辯。

馬曉光表示，大陸相關機構和企業在疫苗研發生產過程中，始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。大陸生產的疫苗自2020年12月上市以來，保護效力達到世衛組織及國家藥監局相關標準要求。截至2月9日，大陸已累計報告接種4052萬劑次，不良反應率不高於流感疫苗。

馬曉光表示，大陸疫苗作為全球公共產品，已在世界上許多國家得到使用。截至目前，大陸向53個國家提供疫苗援助，也在向27個國家出口疫苗。應世界衛生組織請求，大陸還向「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）提供1000萬劑疫苗。這些都充分證明大陸新冠疫苗良好的安全性。

馬曉光表示，事實勝於雄辯。民進黨當局某些人棄台灣民眾健康福祉於不顧，編造各種荒誕理由拒絕大陸疫苗，完全是政治心魔作祟。

本報記者追問，有關兩岸疫苗合作，台灣前衛生署長楊志良說，兩岸曾簽署《兩岸醫藥衛生合作協議》。請問發言人，這個協議現在是否還有效？如果台灣打算使用大陸疫苗，是否可以通過這份協議進口？

馬曉光指出，《兩岸醫藥衛生合作協議》仍然在執行。在使用大陸疫苗這個問題上，癥結還是在於民進黨當局的政治操弄。如果他們能夠去除「反陸抗陸」的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗不存在任何問題。

(中時 )