台灣綠電應用協會有鑑於台灣綠電產業才剛起步，綠電買賣價格揭露不夠細緻，為推動完善綠電市場交易機制、推廣產業使用綠電及推動具備多元價值的高品質綠電計畫而成立，今(24)日舉行成立及第一屆會員大會，推舉友嘉集團總裁朱志洋出任首任理事長。

台灣綠電應用協會將針對綠電開發瓶頸、市場規範及角色、商業模式，以及用電大戶問題，向政府溝通及法令建言。

台灣綠電應用協會由綠電市場的買方、賣方及售電商，交易平台夥伴等綠電市場參與單位單位共同發起組成，成員包括友嘉集、哥本哈根基礎建設(CIP)、皇田、韋能能源、上緯集團旗下海龍離岸風電、日益能源及菁華工業等公司。台灣綠電應用協會成立前，已輔導過菁華工業、美光半導體等公司等大廠購買綠電的建議策略。

台灣綠電應用協會定位是非營利組織，作為媒合各綠電市場角色平台，推動具有憑證的綠電再生能源開發、應用及完善市場機制，提供產業用戶合理綠電來源。以市場機制帶動綠電發展，減少補貼干擾市場，爭取更多廠商開發綠電及產業應用，協助買方買到綠電，解決綠電供應商解決食物開發困境。不同於傳統再生能源推動組織以爭取補貼綠能、扶植產業競爭力及解決綠能產業遭遇挑戰困難。

台灣綠電應用協會短期目標是健全綠電發展環境與交易機制，促進完善台灣綠電開發環境及綠電質量，在台灣推動國際接軌且能夠基於再生能源憑證(T-REC)的綠電認證體系(Green-e)示範發展與應用計畫。中期目標是宣揚綠電市場價值，推動綠色電力(RE及憑證)企業用電市場、電證分離的再生能源憑證、與綠電相關聯的環境利益與社會公益檢核認證、登錄揭露及交易機制。長期目標是強化綠電多元社會價值，拓展綠電應用領域，推廣智慧化綠電使用及管理，促使綠電買方需求與綠電供應和銷售相契合，促進能源轉型與社會進步。

朱志洋致詞表示，成立台灣綠電應用協會能夠做為推動台灣綠電，綠電使用不只在亞洲國家，也在全世界名列前茅。總統蔡英文競選口號是要讓台灣成為綠電國家，在風力發電推動目標，台灣2025年發電量將日本遠遠拋在後面，台灣冬天海岸線離岸風電發電量，在全球排名第二，台灣發展綠電也獲美國蘋果支持。

(工商 )