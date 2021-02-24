高力國際今（24）日公布「亞太區A辦市場2020年回顧及2021年展望」最新報告指出，亞太各區域2020年歷經黯淡無光的一年，2021年將露曙光，雖然商辦租金跟價格上漲力道有限，但仍為投資入市的好時機；尤其台灣商辦市場，高力國際董事總經理劉學龍預期身價持續看漲，呈「房東市場」格局，不少尚未完工的大樓已被預租一空。

高力國際調查19個亞太區主要城市，2020年在新冠肺炎疫情籠罩之下，許多地區採取封城手段，在企業營運中斷及經濟活動停滯的負面影響下，亞太區A辦市場歷經慘澹的一年。

高力調查顯示，亞太區許多辦公室承租客，紛紛退租或減租，使得全年租賃需求僅剩約73.7萬坪，較2019年大幅減少一半。再加上有約159萬坪的大量新供給的落成，供需失衡的雙重打擊下，2020年底亞太區的平均空置率拉高到12.9%，較前一年增加3.4個百分點。

在辦公租金表現方面，平均租金比苛一年下跌了5.4％。

其中香港全年跌幅達15%，下修至1,039美元/平方公尺/月，使得亞太區租金王的寶座在2020年度讓給了日本東京的1,270美元/平方公尺/月，退居第二位，第三名則是新加坡的935美元/平方公尺/月。

展望2021年亞太商辦市場走向，高力國際董事總經理劉學龍表示，在疫情稍緩，經濟谷底復甦的帶動下，企業租賃需求可望回溫，商辦市場將嶄露曙光。

劉學龍表示，預期2021年亞太地區整體A級辦公室市場，新增租賃需求將較黯淡的2020年增長將近1倍，來到145.8萬坪；不過，也剛好碰上236.6萬坪的龐大辦公室新增供給釋出。

高力國際研究部董事梁儀盈表示：「2021年亞太區A辦的供給量，是需求量的1.6倍，可以說2021年亞太區多數城市仍屬於「租戶市場」，租金受到龐大新增供給的抑制，將面臨下修壓力。」

梁儀盈表示，在此次調查中，亞太區的19個主要城市中，預期將有13個城市租金下跌，包括香港及東京的租金跌幅恐達7%。

反觀台北市，2021年將釋出的A辦供給多數已為自用或被早鳥預租一空，對於租賃市場衝擊有限，租金反倒將逆勢微漲0.6%，預期仍將維持「房東市場」態勢。

(工商 )