櫃買中心24日表示，110年度美元市場利率維持在低檔，在市場供需兩端皆有強烈籌、投資需求下，國際債券市場延續去年之熱度持續成長，截至2月23日國際債券市場共發行43檔，總發行量約123.75億美元，與去年同期之發行量74.61億美元相較，成長65.86％，其中美元計價債券共計39檔（117.62億美元）、以及人民幣計價債券共計4檔（40.1億人民幣）。

發行人及投資人皆選擇在新的年度初始時，積極執行年度籌資與投資計畫，而國際債券借新還舊的浪潮依舊持續，部分去年第四季提前贖回之發行人亦延至110年初才發行新券，皆為110年年初發行量持續成長之因素。此外，110年1月份，墨西哥政府首次來台發行中央政府債券，顯示我國國際債券市場已成為國際間重要的債券籌資市場之一，而在異質性發行人種類持續增長下，預期110年度國際債券市場之廣度及深度均將持續提升。

(工商 )