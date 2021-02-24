108課綱上路，111年學測從考科內容到考試題型都有調整，大考中心24日強調111學測命題4方向；另有輿論希望今年7月底的第2次試辦考試不要只讓考生選2科，希望讓考生自由選考「吃到飽」，大考中心承諾盡量往這個方向去規劃。

111學測由於考的是108課綱全新內容，考試題型又變成混合題型，很多考生「剉著等」。大考中心主任周兆民24日說明111學測命題4方向：第一，知識基本題占比與近年學測相仿；第二，試卷文字量會以近年學測各科平均文字量為原則；第三，非選題將以現行指考非選題型為主，採簡答、計算、說明等方式，視需要增加簡單繪圖、表格填寫等；第四，111學測混合題跟非選題會以「考試說明」比例下限命製為原則。

有考生擔心「會不會整卷都是素養題」？周兆民表示，素養題從105學測就開始出現，111學測素養題比例將與現行學測相同，不會大幅變動，試卷文字量也不會有明顯波動。另有考生擔心不熟悉混合題型，周兆民說名，現行考法是選擇題與非選題各自獨立，而混合題型就是把選擇與非選放在同一題組內，已經提供108入學的考生2次試辦考試，一次是去年4月24日到30日社會和自然2科，另一次暫定今年7月29、30日，試辦考試的試題、參考答案、評分標準都會公布大考中心官網上。

第二次試辦考試每位考生只能選考2科，有輿論希望讓考生自由選考也就是「吃到飽」，周兆民表示正在在研擬有沒有能量這樣做。由於7月初才剛剛考完一個正式的大型考試也就是指考，7月底又要辦試考，大考中心理解各界期望，原則上會朝讓108考生自由選考去規劃，但是還沒有定案。

周兆民表示，這次試辦考試等於模擬考，題型會跟111學測考試相似。國文混合題中非選題占國綜20到28％；英文非選約占5％；數A、數B混合題占15到20％，非選大概10％，單選、多選、選填占80到85％；社會、自然非選都是20到30％。

另外新式答題卷是A3大小，有考生反映太大張，不方便放在桌上作答，建議何不印成2張A4大小？周兆民解釋，由於新式答題卷對折再攤開，掃描閱卷時會有解析度不佳的問題；若印成2張A4大小就必須裝訂，閱卷時要拔釘，反而風險更大。大考中心花了4個月反覆測試後總算克服問題，未來考生拿到新式答題卷時是對折的A3大小，官網上也提供對折後A4大小的列印版。

(旺報 )