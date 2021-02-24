中國證券業協會23日公布證券公司2020年度經營數據顯示，2020年證券行業營收合計為人民幣（下同）4,484.79億元，年增24.41％，淨利為1,575.34億元，年增27.98％。

上海證券報報導，截至2020年12月31日，證券行業總資產為8.9兆元，淨資產為2.31兆元，分別年增22.5％、14.1％。

報導指出，2020年度，證券行業積極發揮投資銀行功能，服務實體經濟能力持續提升。證券行業透過股票IPO、再融資，幫助發行人集資5,260.31億元、7,315.02億元，分別年增74.69％、41.67％。

另外，透過債券融資方式，幫助發行人集資13.54兆元，年增28.02％。證券行業2020年完成投資銀行業務淨收入為672.11億元，年增39.26％。

中國證券業協會副會長孟宥慈在相關會議新聞稿中指出，2021年資本市場改革發展重點任務，是要保持複雜環境下資本市場穩健發展走勢，證券行業應進一步提高對防控金融風險重要性的認識，在築牢風控防線的基礎上推動公司業務的發展。

(工商 )