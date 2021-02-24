每年12月通常是美國房市最淡的一個月，但2020年卻成為例外，該月房價漲幅未見絲毫放緩，反而創下了7年來最大漲幅。

根據S&P CoreLogic Case-Shiller房價指數，去年12月全美房價較2019年同期大漲10.4%，漲幅遠高於去年11月（房價上漲9.5%），且對這個已有30多年歷史的指數而言，亦是歷來最大的年漲幅之一。

全美10大城市房價綜合指數年漲9.8%，高於11月的上漲8.9%。前20大城市綜合指數年漲10.1%，亦超出11月漲9.2%，但受到疫情相關數據收集的問題影響，底特律被排除在外。

標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）常務董事兼指數投資策略全球主管拉扎拉（Craig Lazzara）表示，2020年（12月）的漲10.4%，創下了自2013年以來最佳的房價表現。從S＆P CoreLogic Case-Shiller這30多年的數據來看，去年12月的年漲幅在所有報告中皆名列前茅。

在調查的19個城市中，鳳凰城、西雅圖與聖地亞哥的房價漲勢仍然最為強勁。鳳凰城去年12月的房價年漲14.4%，西雅圖漲13.6%，而聖地亞哥市上漲13%。

此外，與截至2020年11月的12個月期間相比，在全美前19大城市中，有18個城市在截至2020年12月的12個月間房價漲幅擴大。

拉扎拉表示，這些數據與疫情鼓勵潛在買家從城市公寓遷往郊區房屋的觀點一致，這可能意味著住房需求出現了長期變化，但也可能僅代表未來幾年間的加速變動而已。

(時報資訊)