漢翔(2634)新式高教機「研發測試評估試飛」的階段性任務，將依期程於2月底前完成，3月2日將舉行試飛測試記者會。法人認為，今年高教機貢獻不大，若能通過測試，2022年有機會大量出貨，明年國防業務營收的成長有機會超過20％。

漢翔目前國防與民用業務的比重約6：4，民用業務逐漸回升，第1季波音、Honeywell及貝爾接單都有緩步回升中，但GE引擎尚未復甦，預期全球開始接種疫苗後，今年下半年旅運需求可能會出現改變，對民用業務帶來正面的發展。

國防業務部分，高教機去年首飛後，「研發測試評估試飛」如預期進行，今年有機會少量交機，但預期交機量不大，法人估計今年國防營收年增10％以下，但仍有機會突破1成。

在汰換需求迫切下，2022年高教機交機比較明朗，國防業務營收的成長就有機會超過20％。另外，F16維修中心今年初跟國防部簽下5年23億元訂單，未來還有機會接到更多訂單，對國防業務的營收幫助更大。

(時報資訊)