後疫情時代，民眾愈發重視健康生活，裕隆(2201)旗下納智捷今(24)與鴻華先進首次舉行聯合產品發表，推出「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，建構多重防護安全。

「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」強調透過「三層過濾、四種防護、一鍵清新」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，在進入車室前就透過手機啟動車輛並預先有效過濾空氣中99.9%的PM2.5有害懸浮微粒，同時可抑制包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌功能、肺炎桿菌在內等有害物質，以科技建構多重防護安全。

納智捷總經理蔡文榮表示，URX獲國內元月份7人座銷售冠軍，代表納智捷為台灣消費者量身打造產品的策略奏效，考量後疫情時代，民眾更重視車室密閉空間的健康防疫及空氣品質，特別與鴻華合作，推出「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，全車系升級標配PM2.5健康對策濾網，URX更導入由鴻華先進調教、傲視同級車的Link+車聯網科技，在還沒進入車室前，就可以用手機遠端啟動一鍵清新功能，過濾車室中有害懸浮微粒、細菌、病毒等，提供最佳的健康安全防護，創造安全清新的乘坐環境，這是台灣首創的汽車健康科技，在全球疫情期間是全面性防疫的重要助力。

鴻華先進副董事長左自生表示，納智捷是鴻華先進首要客戶，透過雙方的合作，讓創新研發的技術可以有一個接地氣的出海口，也讓消費者能透過自主品牌搶先體驗最新、最好的技術。今天只是起步，未來會有更多好消息跟大家分享。

鴻華先進為裕隆集團與鴻海集團去年合資成立的新公司。裕隆和鴻海集團合作創立鴻華先進公司，雙方合作發展電動車。鴻華先進訂下2年內推出首款電動車、5年內搶下全球10%市佔率目標。

(時報資訊)