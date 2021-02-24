政策支持綠電，農曆年後太陽能族群個股在政府倡議下，相關個股緩步墊高。今茂迪(6244)、碩禾(3691)、安集(6477)、達能(3686)、元晶(6443)等股價翻紅，表現優於大盤；而國碩更攻高站上漲停價。

總統蔡英文昨偕同新北市長侯友宜、行政院副院長沈榮津，及經濟部長王美花，到新北市樹林的全球傳動公司出席「新北市樹林產業專區太陽光電系統啟用儀式」。蔡英文指出，去年工業用電超過全國總用電量一半，因此用電大戶有更高義務使用綠電，並推廣再生能源；今年1月用電大戶條款上路，政策上已經要求國內300多家企業大廠要在五年內使用至少10%綠電，中央亦會協助企業，以此方式保持台灣產品的優勢。2016年剛上任的時候，綠電占備載率只有1.64%，最低點開始努力提升，現在已經穩定地保持在10%以上。

國碩日前公公參與開發綠能產業園區及集團中長期規劃，擬購置新竹新埔鎮土地，預估金額19.8億元左右。

元晶在新竹湖口電池廠新設太陽能大尺寸電池產線，強化市場競爭力，也代表台灣太陽能電池邁入10吋至12吋時代。元晶在現有太陽能電池及模組產線已近滿載，未來持續看好太陽能產品，將佈建新一代大尺寸太陽能電池產線，引進自動化設備，以利與國際大廠合作開發客製化產品，並可滿足高效太陽能模組廠產能缺口。

元晶太陽能去年底完成高階模組產線擴充，今年1月全部400MW可開始量產，年產能將自500MW提升到900MW，而新模組發電容量也從過去的330W提升到360W，將有助客戶發電成本降低7%到8%。

(時報資訊)