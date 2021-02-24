珍愛藻礁二階公投連署距離截止日期倒數4天，針對中油聲稱，第三天然氣接收站以友善施作工法避開藻礁的方案維護藻礁，珍愛藻礁公投工作小組痛批，25年後三接將閒置4成，結果花1000億破壞7600多年的珍貴藻礁，有太多事中油與經濟部只說一半，根本避重就輕、誤導大眾。

針對中油公司所發新聞稿聲稱，第三座接收站未新增任何填區，珍愛藻礁公投工作回應，三接是由觀塘「工業區」和「工業港」兩案組成，依環評資料顯示，工業港將「新增」填海造地約21公頃，設置碼頭海堤長度1688公尺，北防坡堤4280公尺、450公尺，浚挖航道及迴船池，總水域面積為913公頃，中油與經濟部絕口不提，實則誤導大眾。

其次，中油與經濟部一再宣稱，三接已經採用避開藻礁的方案，以友善施作工法等，然而觀塘工業港開發範圍的下面就是藻礁生態系，依相關論文顯示，桃園藻礁地形向海延伸範圍至少5公里，環評資料也載明，工業港計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，厚度自0.4-1.2公尺不等，顯示中油三接目前方案仍在藻礁區，中油與經濟部的說法根本是「避重就輕」。

再者，經濟部及中油強調，天然氣發電的排碳量只有燃煤發電的一半，是未來台灣減碳的重要過渡能源，但沒有說的是，天然氣仍然屬於化石能源，根據「溫室氣體減量及管理法」第4條明訂，2050年溫室氣體排放量應降為基準年2005年排放量的50％以下，依據學者推估，若要達到法定減碳目標，2050年將會有4成左右的接收站處於閒置狀態。

「花1000億蓋三接，25年後閒置4成，然後破壞7600多年的珍貴藻礁，划算嗎？」

另外，2020年3月及11月中油三接工程開始後，因海象條件不佳，工作船兩度擱淺。其中一次刮除G2區0.58公頃大面積珍貴藻礁，更數度將船舶開到台北港避風浪。顯示大潭海象條件惡劣，根本不適合蓋接收站。「我們再次譴責，中油與經濟部不要再說謊了。」

截至昨(23)日珍愛藻礁二階公投連署回收份數10萬7278份，距離截止日倒數4天，目標35萬份數仍缺少24萬2722份。

(中時 )