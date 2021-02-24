立法院副院長蔡其昌（中）與多名朝野立委24日在立法院群賢樓大禮堂舉行「2050淨零碳排，立即行動」記者會，一同宣示推動氣候變遷行動法，邁向永續發展。（劉宗龍攝）

曾是環保人士的民進黨立委洪申翰(左四)，今又出面重申訂定《氣候變遷行動法》、追求2050年淨零碳排的主張。由於時值民團砲轟蔡政府抹黑藻礁公投之際，洪申翰的動作，格外引人聯想。(朱真楷攝)

全台碳排第一大戶台電為擴建大潭電廠，民進黨昨將「珍愛藻礁公投」與「重啟核四」畫上等號，要為第三天然氣接收站掃除障礙。在此同時，曾是環保人士的民進黨立委洪申翰，今又出面重申訂定《氣候變遷行動法》、追求2050年淨零碳排的主張。由於時值民團砲轟蔡政府抹黑藻礁公投之際，洪申翰的動作，格外引人聯想。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。由於連署進度緩慢，國民黨在本周公開表態支持，但也立即引來民進黨指控藻礁公投連署是為了掩護重啟核四。

中油、經濟部近日也發布新聞稿，強調第三天然氣接收站已避開藻礁。但珍愛藻礁公投工作小組指出，觀塘工業港開發範圍的下方就是藻礁生態系；且根據觀塘工業港環評資料更載明，「本計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，礁岩厚度自0.4~1.2m不等」，代表中油、經濟部說法是在誤導大眾。

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光今也透過臉書指出，第三天然氣接收站全部會做的範圍，就在台灣唯一藻礁區的最精華區，直接挖掉破壞300多公頃；而4公里離岸海堤改變水流，將使僅存的藻礁、白玉藻礁也會慢慢走向死亡，大家真的不要被騙了，「看到開發單位見鬼的回應，一肚子火，精神都來了」。

然而，為化解環團的反彈，經濟部、中油也以「天然氣發電有助降低碳排放」為說帖，強調天然氣發電的排碳量，大約只有燃煤發電的一半，是台灣減碳的重要過渡能源。

引發關注的是，就在公部門提出「大潭電廠有助減碳」的論述後，早在去年底就已公開提出《氣候變遷法》草案的前環保人士、民進黨立委洪申翰，今天上午又邀集立法院副院長蔡其昌共12名綠委，重申《氣候變遷行動法》，將去年已公開的內容，重複再說明一次。他說，民進黨會以立法的方式，讓台灣在2050達到淨零碳排的目標，「政府會成為社會、產業追求碳中和的靠山」。

記者會後，洪申翰被問到這場記者會，是否為呼應台電、經濟部在藻礁爭議中的「減碳論述」？他說，他沒有把這兩件事情「這麼直接的放在一起」，氣候是氣候，藻礁的部份現在有公眾在討論，「我開記者會沒有說要來挺誰，不是要出來呼應什麼」。

洪申翰說，去年他提出《氣候變遷法》時還沒提出法案版本，今天則是已獲得20多位立委共提，加上美國總統拜登也提出很多新作法，所以才選在今天公布。

(中時 )