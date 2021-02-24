比王建民早1年升上大聯盟，同樣投到2016年的三屆大聯盟明星賽左投卡茲米爾（Scott Kazmir），大聯盟官網今（24）日報導他已與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓，尋求東山再起的機會。

現年37歲的卡茲米爾2014年在光芒隊升上大聯盟，比洋基隊的王建民早一年，由於同屬美聯東區，不乏交手機會，資深一點的台灣球迷對他應該不陌生。除了2012年外，卡茲米爾12年大聯盟生涯累計出賽298場，其中僅1次後援，戰績108勝96敗、自責分率4.01。

卡茲米爾有8個球季單季至少10勝，包括2005-09年連續5季，2016年在道奇隊還拿下10勝6敗、自責分率4.56的成績，但隔年因傷缺席整季比賽，後來便被交易到勇士隊。2018年3月勇士隊將他認賠釋出，但他仍設法留在獨立聯盟投球，尋求重返大聯盟，而且一待就是5年，今年終於等到機會。

巨人球團目前的棒球營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）曾在運動家、道奇隊任職過，當時卡茲米爾剛好待在這兩隊。巨人隊現任總教練凱普勒（Gabe Kapler）與卡茲米爾則為光芒隊時期的隊友，兩人都很了解卡茲米爾的決心。據說最近一次牛棚練投，他的快速球還能投到92-93哩。

其實巨人隊目前先發、後援投手人力都不欠缺，但球團希望繼續儲備戰力，應付球季的需要，因此任何一個有能力的球員都會列入考慮，卡茲米爾就是個最佳例子。

(中時 )