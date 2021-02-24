新年到薪資也跟漲了！近日大陸包含江西、黑龍江、陝西等多個省份宣佈上調2021年最低工資標準，例如今年江西省將現行月最低工資標準的一類區域由每月1680元（人民幣，下同）調整為每月1850元；非全日制用工的小時最低薪資標準，一類區域也從每小時16.8元調整為18.5元。另外還有一些省市同樣也確定上漲並在醞釀具體方案如吉林、天津等。

照大陸法規規定，最低薪資標準是2到3年需調整一次。業內分析，去年大多數省份沒有調整最低工資標準，主要是受到疫情的衝擊，經濟增速放緩，考慮到企業的困難。但由於今年經濟反彈支撐，加上遵循最低薪資調整頻率的政策規範，也是促進企業低工資勞動者提高收入的現實需求。

據中國青年網報導，其中江西省將現行月最低工資標準，一類區域由每月1680元調整為1850元，二類區域由每月1580元調為1730元，三類區域由每月1470元調為1610元／月。非全日制用工小時最低工資標準，一類區域由每小時16.8元調為18.5元／小時，二類區域由15.8元調為17.3元，三類區域由14.7元調為16.1元／小時。

而黑龍江調整後的每月最低工資標準分為三檔，第一檔為1860元，第二檔為1610元，第三檔為1450元。調整後的小時最低工資標準也分為三檔，分別為18元、14元、13元。

此外，陝西省也宣布從今年5月1日起上調最低薪資標準。此次調整增加150元，針對一、二、三類區的每月最低工資標準各由1800元、1700元、1600元分別上漲至1950元、1850元、1750元；在非全日制用工的小時最低工資標準方面，一、二、三類區也由18元、17元、16元調整為19元、18元、17元。

(旺報 )