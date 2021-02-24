「陽桃小棧」開張，期許拋磚引玉，讓更多善心人士以實際行動力挺桃園特教學校的學生。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市立陽明高中和桃園特教學校僅有一牆之隔，陽明家長會和2校基金會為鼓勵特教生、支持手作物，成立「陽桃小棧」，讓特教學校學生的實作手工肥皂、糕點、種植的蔬果，可以透過小棧交流販賣，未來預計每月至少銷售一次，參與地方人士都大讚：「兩校門真的打開了！」

陽明高中校長林裕豐表示，好鄰居桃園特教學校實作課程常有手工肥皂、糕點，甚至種植蔬果等，讓特教生學習一技之長，為了鼓勵特教生「走出來」，和特教學校校長葉瑞華及兩校行政團隊同仁共同策畫成立「陽桃小棧」，本周正式開張營運。

林裕豐說，消息一出獲得地方善心人士支持，陽明高中教育事務基金會及桃園特教文教基金會常務董事李銘智熱心支持及參與，陽明高中家長會長張靜怡也親製各種精緻糕點與師生互動，期間更有桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福，榮譽總會長陳玉麗，副理事長宋惠君及總會長劉益霞等到場共襄盛舉，為社區兩校互動交流作熱鬧的連結，並開創未來校際間教育融合的新里程。

林裕豐說，除了希望透過「陽桃小棧」，讓特教學校學生的實作手工肥皂、糕點、種植蔬果可以有平台交流販賣，讓兩校師生體會生命不同的風景，促進兩校教育活動的交流，更期許拋磚引玉，讓更多善心人士以實際行動力挺桃園特教學校的學生。

(中時 )