花蓮縣政府提供身心障礙及獨居長者送餐服務，近10年來送出231萬個便當，累積金額逾1億5000萬元，每日將餐盒送達255個關懷據點、長照C據點及文化健康站，縣長徐榛蔚表示，今年朝300個關懷據點目標邁進，讓偏鄉長輩與弱勢者更安心。

花蓮縣政府社會處代理處長陳加富指出，縣政府委託一粒麥子基金會、門諾基金會提供送餐服務，至今年平均每月已有900人受惠，每月支應經費約261萬元；2017年底前由花蓮縣公彩盈餘基金支應，2018年起則由衛生福利部長照服務發展基金挹注。

陳加富表示，透過營養師設計餐食，由送餐員週一至週六親自送餐到府，2018年起衛生福利部長照服務發展基金支應下，從每日補助1餐調為每日補助2餐，每餐餐費由55元調升至70元，長輩們都相當喜歡。

縣長徐榛蔚表示，為鼓勵長者走出家門，縣府積極拓展各鄉鎮市關懷據點、長照C據點及文化健康站等，讓獨居老人及亞健康長者彼此陪伴共餐，延緩失能並確保長者日常生活安全，現已建置255個據點，今年預計新增45個，達300個據點目標。

花蓮縣府補助送餐及共餐服務，另包括花蓮縣老人暨家庭關懷協會、正德愛心廚房、財團法人人安社會福利基金會等，結合企業及公益團體，成立部落廚房、行動廚房等提供送餐、共餐，至於無法參與政府補助長者，則轉介老人暨家庭關懷協會提供送餐服務。

陳加富也表示，縣府除積極推動長照2.0各項服務外，提供假牙裝置、各項輔具、預防走失手鍊及關懷獨居老人等服務，期促進長者生活品質及社會參與；另當長者因家庭照顧人力不足需安置於機構時，也提供公費安置補助來協助困難家庭，依「健康促進、預防老化、長期照顧」的進程，讓民眾就近獲貼心服務，達到在地安老的目標。

(中時 )