魚的吃法五花八門，包括煎、煮、烤、炸等多種做法，有網友好奇，炸魚的時候，到底應該用麵粉還是太白粉？專家表示，千萬別只用麵粉，想炸出外酥內嫩的魚，有兩個關鍵絕不能少，除了麵粉和太白粉之外，還要加入少許的泡打粉和小蘇打，吃起來會更加酥脆。
搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄指出，體型偏小的魚很適合用油炸，想做出外酥內嫩的炸魚，其實麵粉跟太白粉這2種都需要，炸魚前裹上麵衣，除了可以讓魚吃起來更加酥脆，也可以讓魚肉保持鮮嫩、不易碎。
《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄表示，調製麵衣的時候，要準備1勺麵粉、1勺太白粉、少許鹽、胡椒粉，再加入少許的水，記得水一定不能多，否則太稀就不好糊了，調好麵衣後用筷子攪拌均勻到沒有乾麵粉的狀態，再打入一個雞蛋再次攪勻，麵衣就完成了。此外，如果想要吃起來更加酥脆的關鍵，就是在調製麵衣的時候，加入2g的泡打粉及1g的小蘇打，可以根據自己的喜好來添加這2種配料。
油熱後將魚裹上麵衣，直接放入油鍋，記得剛下鍋的魚先不要翻動，要等炸到定型後再翻面，這樣可以炸得更加均勻，炸到淡黃色後將魚撈出。魚全部炸好後，將油溫升高，把所有魚放入油鍋中再炸一次，重複炸的用意，是讓炸魚更金黃酥脆，待全部炸至金黃色就可以出鍋了。
(中時新聞網)
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