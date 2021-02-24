台灣基進黨與黨籍立委陳柏惟今舉行記者會，秀出2020成果發表暨 2021優先議題。（林縉明攝）

發起罷免台灣基進黨台中第二選區立委陳柏惟的「刪Q總部」，日前將第一階段4375份提議書送交中選會，並提出政見承諾一再跳票、不關心選區等4大罷免理由。對此，陳柏惟今秀出政績圖表，並以過去拍電影經驗比喻，一部電影拍得再好都會有人眼紅，接下來拍第二集一定會更好看，「我一定會讓反對我的人非常失望。」

台灣基進今舉行「台灣基進 x 陳柏惟，2020成果發表暨 2021優先議題」記者會，陳柏惟以圖表細數政績，除自稱人氣立委N0.1，包括地方行程4964場、鄉親拜訪1846次、法律主題案12案、共同提案11案、預算提案81案、立院出席率100％、陳情案件2273次、爭取地方建設91次等。

立法院新會期即將開議，陳柏惟指出，接下來將持續關注完備的全民國防實力，同時因應大陸進行混合戰，防禦假消息攻擊，台灣有必要參照國際經驗，成立混合戰應變中心。

面對罷免案，陳柏惟以過去拍電影經驗比喻，在拍的時候根本不知道票房會怎樣，拍完後票房不錯，大家都希望有續集，但一定有人眼紅，認為菜鳥憑甚麼拿到好票房，對他而言，這些人本來就不支持他，為什麼要聽這些人的意見，他保證會讓反對他的人非常失望。

台灣基進黨主席陳奕齊也聲援表示，如果像陳柏惟這麼重要政治象徵的立委，我們一定要用最大的力量捍衛這一席，這不是台灣基進的選戰，這是台灣可不可以保護抗中委員的選戰，台灣激進一定會用最大的力量、資源投入，希望台中選民讓政治回歸政治的討論。

(中時 )