根據《21世紀經濟報導》指出，2月24日早上8點大陸成都「數位人民幣 紅包迎新春」消費紅包測試活動將正式啟動，成都市政府將聯合京東面向市民發放20萬份總計4000萬元的數位人民幣紅包，紅包金額為178元、238元兩檔，隨機發放。

據了解，成都市民可在2月24日8點至2月25日晚間24點，通過天府市民雲APP和京東APP登錄指定活動頁面，報名申領數位人民幣紅包。2月26日至3月2日紅包抽籤發放。中籤使用者的數字人民幣紅包將於3月3日零時正式生效，並可在3月3日0時至19日24時期間使用。

此次數位人民幣紅包的使用範圍覆蓋線上線下購物場景，其中線上場景由京東集團提供專場消費支持，京東APP內專場商品均可使用數位人民幣進行消費；線下可在成都市1萬2000多個指定商戶（門店）進行消費，包括熱門景點、特色餐飲、商超連鎖以及京東五星電器、京東家電專賣店、京東電腦數碼實體門店等。

回顧稍早，首批數位人民幣試點城市深圳、蘇州，以及北京冬奧會場景先後推出了抽籤發放數字人民幣消費紅包的活動，每個紅包200元。與此同時，第二批試點城市長沙試水數字人民幣，已落地3404個商家。

(旺報 )