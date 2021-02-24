數位學習、串流影音蔚為時下趨勢，愈來愈多人以平板打點生活大小事，根據IDC市調機構統計，2020年第4季全球平板出貨量約5,220萬台、年增19.5%，持續展現強勁成長動能。台灣三星電子日前推出旗艦平板Galaxy Tab S7｜S7+，其頂規效能與精緻設計廣獲好評，看好市場發展，今（24）宣布再引進Wi-Fi版本全新「星霧藍」，提供消費者多元選擇。

Galaxy Tab S7｜S7+ Wi-Fi版本全新「星霧藍」以優雅的深藍色調、霧面金屬機身設計現身。Galaxy Tab S7｜S7+分別搭載11吋、12.4吋螢幕，提供沉浸式觀看體驗。隨附S Pen具備擬真書寫體驗，是校園學習與職場征戰的得力助手，透過Samsung Notes應用程式「語音同步筆記」功能，可邊錄音邊抄寫筆記，事後點選特定段落，隨時回顧課堂及會議重點。搭配書本式鍵盤皮套，可迅速切換Samsung DeX模式，以類筆電操作介面解放生產力。此外，Galaxy Tab S7｜S7+搭載AKG調校4聲道喇叭、120Hz畫面更新率、以及最高達10,090mAh電量，不論追劇、玩遊戲皆暢快自如。

迎戰嶄新學年，三星為莘莘學子及教職員獻上教育專案，即日起於三星官方通路登錄或指定通路出示相關證明，即享指定機型購機7折起優惠，涵蓋平板、智慧手錶、真無線藍牙耳機等多元品項。

台灣三星教育優惠方案指定機型與優惠。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Tab S7｜S7+ Wi-Fi版本「星霧藍」將自2月26日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，3月31日前購機上網登錄再送好禮。Galaxy Tab S7 Wi-Fi版本建議售價NT$19,990，上網登錄可獲得星意禮享組（含藍牙摺疊鍵盤及平板收納包，建議售價NT$3,080）；Galaxy Tab S7+ Wi-Fi版本建議售價NT$26,990，登錄即贈書本式鍵盤皮套（建議售價NT$6,990），轉換類筆電操作介面，瞬間提升效率。為迎接開學季，台灣三星電子亦推出學生及教職員專屬教育優惠方案，平板、智慧手錶、真無線藍牙耳機等多樣行動裝置最低7折起，為新學期應援！

(科技)