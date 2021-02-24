國民黨主席之爭及2024總統大選卡位站開跑，鴻海董事長郭台銘今和前立法院長王金平合體，共同前往土城順聖宮參拜，動機備受關注；媒體問及是否有意再次出馬2024總統之爭？郭台銘連搖3次頭後沉默，並望向身旁的王金平，記者追問「所以是要問王院長的意思嗎？」王金平回「這都什麼時代了」，兩人不把話說死、也不願正面回應。

王金平今和郭台銘合體前往土城順聖宮參拜，順聖宮主委盧嘉辰、新北市議員林金結、前立法委員參選人李縉穎陪同出席；值得一提的是，2019年國民黨總統初選前、郭台銘宣布參選後，曾邀請剛退出黨內初選的王金平一同到順聖宮參拜、交換意見，承諾在關公精神下「兄弟登山、各自努力」，時隔2年兩人再次合體，備受關注。

郭台銘受訪表示，他與王金平是關公兄弟，王金平擔任立法院長多年，對台灣民主政治過程中貢獻有目共睹、念茲在茲，行事圓融，雖然現在無職一身輕，但王院長不論在民間、在產業界的聲望都非常高，他跟王院長以關公結緣，關公講的是義氣，每年都會到順聖宮拜拜，今年當然也一定要來。

媒體問及，怎麼看趙少康角逐黨主席、甚至不排除2024總統大選，郭台銘說，他現在是「健康人」，發展生技和健康產業，政治是一個方向，其他也可以是一個方向，他早上才和美國開完視訊會議，台灣現在因為疫情表現非常好，被全世界看見，這是託付於大家的合作和努力，希望關公賜福給大家，讓台灣發揚光大。

(中時 )