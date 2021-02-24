雲林農田水利工作站多處發生地下水井電線遭竊，衝擊春耕灌溉調度，西螺分局跨鄉鎮清查資源回收場，昨（23日）查獲一名無業的李姓竊嫌所為，不過近期遭竊的還有斗六、斗南、大埤、虎尾等地，竊賊應還有多人。
雲林農田水利處西螺管理處九隆工作站的地下水井2月3日失竊10多公尺電線，電箱內電線也都遭剪光，據了解最近銅價飛漲，每公斤達200元，引來竊賊覬覦電線內的銅線，上一波銅價高漲是4年前。
西螺分局偵查隊清查周邊鄉鎮資源回收場是否有疑似贓物，23日在斗六市一家資源回收場起出一批已被分屍成40公分長的銅線及還未處理的電纜一批，根據路口監視器追出40歲的西螺鎮李姓竊嫌所為，但他僅坦承偷剪一處。
雲林農田水利處西螺管理處主任林奎裕、九隆工作站長林聰典24日前往西螺分局認贓，他們無奈表示防不勝防，為了防竊已用水管包覆電線，再填充發泡劑，使電線看起來不好偷剪。
林聰典表示，九隆工作站的水源是新虎尾溪，灌溉區域約100公頃，一月間插秧期的水源還夠，最近水情較吃緊，若不得已就必須啟動地下水井，水井電線本月初被偷剪，地下水井雖然是備用水源，也必須加緊修復。
多年前台電公司為防範電線被偷剪，曾以鋁線替代銅線，但導電效率較差；九隆工作站人員表示，為了通電品質還是會使用銅線，如何防失竊再想辦法。
林聰典表示，有些偏僻的工作站多年前為了防賊曾設保全，警鈴太敏感也疲於奔命，九隆工作站雖未裝警鈴，但電線也包得夠緊，竊賊還是剪斷水管，從發泡劑中拉出電線，長度頂多十公尺，變現的錢可能不多，但維修的費用和時間成本很高。
(中時 )
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