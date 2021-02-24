西螺分局起出的銅線洗得非常乾淨，也被分屍成一小段，看不出失竊地。（周麗蘭攝）

雲林農田水利處西螺管理處九隆工作站的電纜線用水管包覆外，還有灌發泡劑，但還是遭偷剪。（周麗蘭翻攝）

從電線桿到地下井的電線頂多10公尺長，電纜線被偷剪變現的金額並不高。（周麗蘭翻攝）

雲林縣大多已插秧完畢，下一波需水期是稻穗灌漿期。（周麗蘭攝）

雲林農田水利工作站多處發生地下水井電線遭竊，衝擊春耕灌溉調度，西螺分局跨鄉鎮清查資源回收場，昨（23日）查獲一名無業的李姓竊嫌所為，不過近期遭竊的還有斗六、斗南、大埤、虎尾等地，竊賊應還有多人。

雲林農田水利處西螺管理處九隆工作站的地下水井2月3日失竊10多公尺電線，電箱內電線也都遭剪光，據了解最近銅價飛漲，每公斤達200元，引來竊賊覬覦電線內的銅線，上一波銅價高漲是4年前。

西螺分局偵查隊清查周邊鄉鎮資源回收場是否有疑似贓物，23日在斗六市一家資源回收場起出一批已被分屍成40公分長的銅線及還未處理的電纜一批，根據路口監視器追出40歲的西螺鎮李姓竊嫌所為，但他僅坦承偷剪一處。

雲林農田水利處西螺管理處主任林奎裕、九隆工作站長林聰典24日前往西螺分局認贓，他們無奈表示防不勝防，為了防竊已用水管包覆電線，再填充發泡劑，使電線看起來不好偷剪。

林聰典表示，九隆工作站的水源是新虎尾溪，灌溉區域約100公頃，一月間插秧期的水源還夠，最近水情較吃緊，若不得已就必須啟動地下水井，水井電線本月初被偷剪，地下水井雖然是備用水源，也必須加緊修復。

多年前台電公司為防範電線被偷剪，曾以鋁線替代銅線，但導電效率較差；九隆工作站人員表示，為了通電品質還是會使用銅線，如何防失竊再想辦法。

林聰典表示，有些偏僻的工作站多年前為了防賊曾設保全，警鈴太敏感也疲於奔命，九隆工作站雖未裝警鈴，但電線也包得夠緊，竊賊還是剪斷水管，從發泡劑中拉出電線，長度頂多十公尺，變現的錢可能不多，但維修的費用和時間成本很高。

(中時 )