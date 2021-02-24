元宵吃湯圓，中市食品藥物安全處也在元宵節前公布市售湯圓抽驗結果，其中一件「綜合紅豆湯」大腸桿菌群超標，據悉該產品在中區一家冷熱甜品店抽到，已要求業者限期改善，衛生局也已完成輔導，若複驗不合格將依食安法開罰。

食安處說明，此次抽驗販售湯圓的餐飲業者、生鮮超市與賣場共29家次，抽驗產品包括紅白小湯圓及包餡湯圓共48件，其中一件「綜合紅豆湯」檢出結果大腸桿菌群1,100 MPN／g（限量標準：1,000 MPN／g 以下）不符標準，食安處已函文要求業者限期改善，並於昨(22)日複驗，若結果不合格，將依違反食安法裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處表示，此件大腸桿菌群超標產品為直接調製即食食品，食安處已派員輔導業者食材落實覆蓋，避免生熟食交叉汙染與落塵，食安處提醒業者，大腸桿菌不耐高溫，製作食材時須充分加熱，生熟食應分開處理，處理食材前確實清洗雙手，砧板、菜刀及容器等用具應充分洗淨，並留意飲用水與儲水設備衛生，才可有效避免遭受汙染。

食安處長傅瓊慧提醒，民眾購買市售湯圓及其配料，應選擇包裝完整、標示清楚的產品，並留意陳列環境及製作場所衛生，避免生食；熟食食用前最好完全加熱，如廁後及用餐前使用肥皂洗手，確保飲食安全。

(中時 )