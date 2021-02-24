主持親子台節目、以藝名「焦糖哥哥」出道的藝人陳嘉行，近年在臉書上以評論時事走紅，多次引發話題，2019年11月他透露自己考上中山大學社會研究所，近期卻傳出他抱怨遭同學霸凌，但他未證實。今(24日)周刊進一步爆料盛傳焦糖哥哥被政黨邀請，有意推他出來選2022年北市議員，對此，焦糖哥哥低調表示：「沒有規劃」。

將滿40歲的焦糖哥哥17歲就北上打拚工作，進入兒童台後正式出道，後來因他離開東家，在藝名使用爭議上跟前公司鬧出糾紛，最後獲得焦糖哥哥的智慧財產權商標使用權。2019年底他在臉書報喜重拾學生身分，透過甄試錄取中山大學社會所，當時他強調：「我曉得有些教授擔心我的程度跟不上，及我的英語能力退化（本來也沒多好），教授的擔心都是應該的。我在面談時跟教授說：『教授的標準開出來，我就做得到。』」

焦糖哥哥過去在親子台主持節目出道。（圖／中時資料照片）

焦糖哥哥當時興奮表示，中山大學校園很漂亮，之後他會每周一天北高往返通勤念書，其餘時間專心經營越南料理餐廳「越廚Viet's Kitchen」，未來畢業後他會回到演藝圈，希望學以致用，「讓收看傳統媒體的觀眾有新的選擇」，然上月卻傳出焦糖哥哥私下承認學生生活不如預期的好，「說自己在中山社會所被霸凌，那些正規進來的學生程度也沒有很好憑什麼霸凌他。」

今據《鏡週刊》報導，焦糖哥哥不僅校園生活不如意，還傳出經營餐廳不善，業績不好可能轉手讓人，對此，焦糖哥哥解釋餐廳從開設第一年就有人詢問投資，但談到最後都發現不是適合的合作夥伴，目前他蠟燭兩頭燒，目前還是暫定維持現狀，至於從政傳聞，焦糖哥哥說確實有人問過他，但他一心以完成學業為第一目標，「選舉的事情沒有規劃」。

(中時新聞網)