做案影片曝光！蝦米穿防彈衣斃了角頭（民眾提供）

投案影片曝光！蝦米斃角頭 開賓士赴警局投案（民眾提供）

台南市安平區16日傳出街頭殺人案後，涉案主嫌，綽號「蝦米」的蔡秉逸撒出煙霧彈，指稱要主動投案以此取信警方，實則藉機衝往前老大陳建文的家中，以7槍擊斃對方，犯案後遂自開賓士前往警局投案，今犯案過程影像全曝光。

據了解，綽號蝦米的蔡秉逸先在16日間會同弟兄找出王姓男子談判，但談判過程中演變成暴力衝突，王男拿出折疊刀自衛，蔡男一行人持刀命中王男要害，甚至當街追殺逃亡的王姓男子，以汽車來回衝撞後，見其命垂一線才作罷離去。

該案之後警方循線逮回涉案小弟，但曾嫌與蔡嫌仍在逃，23日間，兩嫌向警方放出風聲指稱，會主動投案，但卻在投案前再次殺人，透過案發監視器畫面可見，蝦米身穿藍色防彈背心在他人掩護下衝進前老大陳建文的公司，朝當時正在泡茶聊天的陳建文胸口狂射，過沒多久隨即持槍快步走出，更頻頻回頭看，並將犯案槍枝放置於犯案現場即駕駛黑色賓士離去。並立刻向警方投案，舉雙手步入警局的畫面也隨之曝光。

對於黑幫頻傳械鬥，台南市警局長方仰寧稍早在案情記者會上也指出，將透過刑事局支援，並會同地檢署與轄區內各分局的警力，壓制地方黑道勢力，同時藉由此案深入調查黑幫勢力之下的所有不法利益勾當；方仰寧重申，只要有證據就絕對查到底，對於黑幫在台南恣意妄為的舉動，採取零容忍的態度。

(中時新聞網)