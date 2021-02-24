美國總統拜登(Joe Biden)上周在G7(七大工業國組織)線上峰會未取得外交上組建民主同盟應對中國大陸成果，據《日經亞洲》報導，美國可能轉向東亞並專注技術戰。拜登最快本月內簽署行政命令，加強與台灣、韓國、日本、澳洲合作，在半導體、稀土、電動車電池、醫療產品4大領域打造去除中國大陸化的戰略供應鏈。

拜登未能在G7或慕尼黑安全會議取得想要的結果，主因據傳是德、法反對在聯合聲明中加入針對中國文字，這可能與中國已取代美國成為歐盟最大貿易夥伴、率先從疫情中經濟復甦有關。

據報導，拜登將簽署的行政命令主要內容是與盟國建立起可靠、有彈性供應鏈，強調共享供應鏈資訊和尋求互補性生產模式，在緊急狀況下依然能即時提供重要領域產品，也會確保庫存和額外追加產能。當然，也可能要求合作夥伴減少與大陸貿易。

但此行政命令在各方面可能都有執行難度，或者需要花上數年時間。半導體部分，包辦7奈米以下先進製程晶圓的台積電、三星，是否完全跟進美國計畫不無疑問。台積電已經啟動在亞利桑那州鳳凰城建廠計畫，但同時在南京成熟製程也擴產；三星在美國擴廠計畫延宕多時，目前以掌門人李在鎔入獄為由沒有進一步動作，但這家韓國電子巨頭去年增加了在陸高端製造投資，還擴充位於西安的記憶體廠。

稀土部分有賴於與澳洲合作，但大陸掌握全球80%至90%出口量，且對中亞、東南亞、非洲、巴西等地礦源都有涉足，美國、澳洲估計稀土蘊藏量分別占全球13%、5%，遲不開採也引起北京當局戒心，日前甚至傳出正考慮管制出口，特別適用於國防、航太工業各種磁體中的重稀土，而美國目前有約80%稀土由大陸進口。

電動車方面，中國大陸是世界最大和成長最快市場，電池技術不遜於日本巨頭松下或韓國王牌LG化學，且最大的電動車電池廠寧德時代在市占率方面領先松下、LG。醫療產品可能是疑問更大的部分，至去年12月中旬，大陸向世界範圍出口口罩超過2000億片，也是主要呼吸機製造商，歐洲或美國沒有陸製醫療用品根本無法對抗新冠病毒疫情。

美國推動半導體水平分工模式取代垂直整合模式，將耗能及汙染高、獲利低的製造部份甩給亞洲後，只保留獲利高又不用生產的IC設計等前端產業，現已飽受自身無半導體產製能力所苦。

近期車用半導體短缺導致多家車商停產，連美國國會也注意到此問題。SIA(美國半導體行業協會)日前發函拜登請求加速立法，提供半導體業者經營環境優惠，並藉由補貼找回製造能力，由包括英特爾(Intel)、高通(Qulacomm)等巨頭在內20家公司CEO或高層聯合署名，該信還指出應該搶先發展出3奈米以下節點，以免高度依賴台積電、三星。

(中時新聞網)