法人預估2021年新興市場企業獲利將成長28％，尤其新興亞洲企業表現最明顯，加上美元走弱，亞股後市看漲。

安本標準投信投資長彭炫通表示，美元持續偏弱，再加上資金外溢的驅動下，亞股有機會成為下一波受益的市場。雖然中美對抗將以不同型式存在，但是相關風險已經鈍化，此外，亞洲企業的低負債比不僅有助於挺過經濟難關，今年獲利也有機會再成長，網路購物等業績逐步彌補實體零售的疲弱，由於亞股評價相較全球水平偏低，基於風險鈍化、基本面佳、評價低的3個優勢，再加上資金浪潮，亞股後市表現可期。

野村亞太高股息基金經理人陳亭安表示，隨著疫苗大規模接種後，疫情將獲得更有效的控制，經濟復甦得以加快，且復甦動能將會由製造業轉移到消費服務業。目前市場預期大陸2021 年GDP 年增可達8％~10％，亞太地區第二大經濟體印度2021 年預期GDP 年增率也可達9％～11％的高增速。政策方面，雖然經濟谷底已過，但預期各國政府將持續在財政及貨幣政策上保持寬鬆，以避免經濟因疫情復燃而再度陷入危機。 台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，在疫苗施打大幅進展及弱勢美元格局下，風險偏好上升，資金大幅回流新興市場，激勵新興亞股普遍走強，其中以陸股與台股表現最強。展望亞股後市，由於歐美經濟持續復甦，帶動亞洲出口國家如大陸、台灣、南韓經濟快速恢復，另一方面，美國新任總統拜登上台後，中美關係預期將大致維持現狀，但拜登政府較具可預測性，中美兩國關係或會有所改善，也有利亞股的上攻。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，隨著越來越多地區進入疫苗施打作業，市場樂觀看待全球經濟復甦，帶動股市走揚。後市來看，以新興亞洲而言，在中長期經濟復甦可期，包括IMF、OECD等國際研調機構也多預估亞洲區域的經濟復甦動能將優於其他地區，同時亞洲各國政府為求提振經濟活動，政策支持力道仍強勁，對於亞股表現而言皆具支撐，後市表現仍不看淡，區域來看，經濟動能穩健的大陸、日本、韓國以及疫情改善且具估值修復行情的東協市場都值得留意。

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