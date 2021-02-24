美國股票基金連2周買超，前周買超60.6億美元，儘管美股漲多，22日即出現明顯跌勢，法人表示，漲多拉回屬正常，資金寬鬆行情，短情內不易扭轉，有利美股續攻。

新一輪刺激政策及景氣改善期待推升通膨預期，促使近期殖利率出現較大彈幅，引發美股回檔，震盪加大，富蘭克林證券投顧表示，聯準會已多次重申將維持寬鬆貨幣政策，對於股市而言為有利的情境，預期股市短線震盪後將重回升勢。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰也表示，美股大環境仍偏正向，在經濟面上，美國2020年第四季GDP成長4％，2020全年GDP仍呈正成長3.5％，優於先前市場所預期的衰退格局；另外，經濟主要觀察指標不動產亦傳佳音，2020年12月新屋銷售成長1.6％至年率84.2萬戶，為五個月來首次成長，2020全年銷量81.1萬戶，為2006年以來新高。由於在資金面上，聯準會維持基準利率0~0.25％，並維持購債計畫不變，即使疫情仍存在隱憂，蘇聖峰說，資金寬鬆短情內不易扭轉，有利美股續攻。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，近日在美國指標十年期公債殖利率走揚之下，之前大漲的高估值成長股遭遇打壓而下挫，也使得美股大盤短線表現震盪。股市在漲多、創新高後回調本屬正常情形，加上隨著疫苗已投入使用，且施打進度優於預期，市場也對新一輪刺激方案有所期待，有助於經濟修復，且從企業財務體質觀察，現階段美國私部門財務餘額為正，意味著私人企業營運並無疑慮，另一方面聯準會也不急著調整貨幣政策，因此在基本面改善、政策面有撐、資金面寬鬆等條件支持下，尚未改變美股多頭趨勢，惟短期操作上仍須留意類股輪動狀況以及全球疫情發展，建議可朝成長及景氣循環概念較重之價值股均衡配置，產業方面如科技、消費、醫藥、工業、原物料等可持續關注。

(工商 )