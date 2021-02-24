近年來台灣許多縣市陸續建置公共自行車系統，民眾使用度也很高，但依產險公會統計，惟目前民眾完成「公共自行車傷害險」的全台平均登錄率僅25％，也就是只有四分之一的公共自行車族有保險，因為沒有登錄就是沒有得到保障。

之前因各縣市政府沒有投保公共自行車險，每當事故發生，保險就會成為討論的焦點，因此，國泰產險在2017年完成台灣首張「公共自行車傷害保險」及「公共自行車責任保險」保單開發。

「公共自行車傷害險」主要是承保在民眾借租公共自行車期間因意外事故，死殘最高理賠100萬元，另有住院醫療日額1,000元（給付日數最高90日）；「第三人責任保險」則承保在騎乘期間不小心撞到別人，導致他人體傷或死亡之賠償責任。部分最高可理賠200萬元。有了上述二項保險即可彌補公共自行車族保障的風險缺口。

根據產險業者資料顯示，目前臺北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、苗栗縣、彰化市、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、金門縣等都已完成公共自行車傷害保險投保相關作業，大半縣市的公共自行車傷害險或第三人責任險都由國泰產險承保。另旺旺友聯承保新竹及竹科的公共自行車第三人責任險、新光產險承保台中市、苗栗；台產承保彰化的公共自行車第三人責任險及傷害險。

由於傷害險是採實名制，因此，民眾在騎乘公共自行車要享有保障必須先登錄。不過，公共自行車族登錄率卻只有25％，換言之，有四分之三的公共自行車族騎公共自行車時並沒有任何傷害險保障。產險業者表示，其實「登錄」很簡單，民眾只要在騎乘前要上youbike網站登錄才有保障，即是平常想到時就可以上網登錄即可。

(工商 )