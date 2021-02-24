台中市肉品市場今年起陸續拆除宰牛線及宰雞線。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府推動肉品市場原址轉型活化，預計年底前撤除屠宰與拍賣業務，只保留批發及零售業務。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

位於台中市北區的台中市肉品市場營運超過40載，周邊已從農業區演變為住宅林立。為滿足市民對於宜居環境之要求，台中市政府推動肉品市場原址轉型活化，將撤除原有屠宰與拍賣業務，只保留批發及零售業務，並規劃轉型複合式商場，涵蓋餐飲、觀光等多功能，周邊更將規劃公園及社會住宅，展現全新風貌。

台中市肉品市場共有5條屠宰線，牛隻、雞隻各1條，豬隻有3條。其中租用宰牛線的個人及宰雞線的巨立食品公司，去年底租賃契約到期，市府不再續約，今年起不再屠宰牛隻及雞隻，宰牛線、宰雞線陸續在4月底前拆除，完整撤除肉品市場家禽屠宰線業務。

農業局指出，台中市肉品市場家禽屠宰線每日肉雞屠宰量約2萬4000隻，約佔全台屠宰量2.2％。依據農委會動植物防疫檢疫局屠檢數量統計，今年1月全台雞隻屠宰量為2900萬隻，較去年同期的2700萬隻，屠宰量不減反增，顯示台中肉品市場雖停止家禽屠宰線業務，整體禽肉市場供應仍維持穩定。

農業局分析，依據農委會畜產行情資訊網可看出肉雞批發市場價格隨著全台價格波動，另查本府經濟發展局零售市場行情資訊網價格比較，自今年1月1日起至2月18日止，白肉雞與有色肉雞零售市場均價各為每台斤98元與124元，相較去年同期97.8元與126.9元差異不大。綜合上述數據可知，台中肉品市場停止家禽屠宰線業務，對肉雞批發及零售價格無異常影響。

此外，市府為穩定禽肉市場供需，已輔導媒合巨立食品公司將屠宰業務移轉至南投適當地點，並協助申請辦理新設屠宰場，將畜禽屠宰業務回歸民間經營；至於豬隻部分預計年底停止拍賣及屠宰，相關業務將由鄰近地區的肉品市場承接，台中肉品市場將全力協助供應人及承銷人順利轉移。

(中時 )