現在減肥強調吃原型食物才健康，因此到處都在賣減肥餐盒，但一份要價不斐，臺北農產日前分享4種蔬菜殺青小技巧，能提升蔬菜美味且不會變黑，在家就能煮出好吃的蔬菜，不用花大錢去外面買。

所謂的殺青，指的是蔬菜中有各種酵素，會造成苦味、澀味出現，或是煮熟後容易氧化變黑、口感改變，透過殺青，可快速讓蔬菜中的酵素失去活性，讓菜變得更好吃，料理後也能保持美觀。臺北農產日前在臉書分享了鹽巴殺青、沸水殺青、過油殺青、冷凍殺青4種方法，能將蔬菜的鮮味全部保留。

●鹽巴殺青法

鹽巴殺青法適合用在小黃瓜、高麗菜、櫛瓜等吃起來脆脆的蔬菜上面，保持蔬菜的爽脆口感，方便涼拌或醃漬料理，作法是在蔬菜中加入適量鹽巴搓揉拌勻，等蔬菜出水後用清水洗淨瀝乾。

●沸水殺青法

沸水殺青法能維持蔬菜翠綠的色澤及口感，去除澀味，適合用在四季豆、青花菜、秋葵綠色蔬菜上，方法為先在煮滾的水中加入鹽巴，將蔬菜川燙30秒後撈起冷卻即可。

●過油殺青法

茄子、青椒、甜椒表面容易氧化發黑，就可以用過油殺青法來避免，還能增添蔬菜香氣，作法是將油加熱至140至190度，蔬菜放入約5秒快速起鍋就完成。

●冷凍殺青法

有時候菜買太多吃不完，可以利用冷凍殺青法延長蔬菜保存時間，保持蔬菜風味及口感，適合食材有四季豆、蘆筍、碗豆等，首先將蔬菜洗淨，水瀝乾、切段，盡量不重疊放入保鮮袋冷凍，等到要吃的時候再直接下鍋煮。

臺北農產表示，把這4種蔬菜殺青的小技巧學起來後，在做菜前多做一步驟，就能讓蔬菜變得更好吃。

(中時新聞網)