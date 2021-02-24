廖繼斌(本報系資料照片)

台北市政府邀前總統馬英九參加228和平紀念會活動，引發台灣國家聯盟及獨派人權律師李勝雄不滿。台北市二二八協會名譽理事長廖繼斌今天認為，李和聯盟對馬都沒有惡意，只是彼此有誤會，並強調，二二八家屬喜歡誰不喜歡誰是憲法自由，但「馬英九先生沒那麼可惡，他還蠻可愛的」。

台北市政府邀請馬英九參加周日即將舉行的228和平紀念會活動，台灣國家聯盟召集人吳樹民與全體委員為此發表聲明揚言退出協辦，獨派人權律師李勝雄也批評這是對二二八受難者家屬的侮辱。

二二八協會今天舉行二二八事件74周年追思暨座談會，馬英九也出席，廖繼斌在致詞時先說明今天的活動是借用二二八國家紀念館的場地，主辦單位只有二二八協會。

他說，當年二二八事件發生前後幾天，有很多被暴民打殺的外省人受害者，這些人至今兩頭落空，1947年只賠被暴民打殺的公務員，1995年實施的「二二八事件處理及賠償條例」，也只處理國家公權力受害者，希望未來也能幫這些人申請賠償。

對於周日的活動馬英九被李勝雄要求知所進退，他說，這活動是台北市二二八協會主動要求協辦，邀請馬英九也是出於簡單的善念。

廖繼斌指出，馬卸任後，他曾陪馬連續四年到二二八紀念碑致意，每一次都是對著空氣講話，今年二二八中樞紀念會移到高雄去辦，這次在台北的活動是台北市政府主辦，他認為邀請馬來參加，「這是再自然不過的事情」。

不過他也幫李勝雄說話，強調1987年二二八和平日促進會的運動，李勝雄是三大老之一，卻從未向政府要過一官半職，參與運動如同如傳道士信仰一般的純粹，此次事件是因為他誤以為在二二八紀念碑的活動，是台北市政府與台灣國家聯盟共同合辦才會有如此反應。

廖繼斌也認為，台灣國家聯盟對馬英九並沒有惡意，當年二二八紀念館開館，吳樹民和姚嘉文也與馬英九坐在這裡辦了很多次活動。

他秀出2003年3月17日二二八家屬等人，在台北市政府附近餐廳邀馬英九談二二八國家紀念館推動事宜的照片，裡面都是大家熟悉的二二八家屬人物，有鑑於這次的風波，他也建議籌畫成立二二八家屬馬英九聯誼會組織以消除彼此的誤會。

廖繼斌也引用獨派大老林義雄的慈林基金過去發表過的稿件內容，強調「外來政權不必然專制腐化，本土政權也不必然民主清廉」，並表示，二二八家屬喜歡誰不喜歡誰是憲法自由，但「馬英九先生沒那麼可惡，他還蠻可愛的」 。

(中時 )